Ressentir et imaginer un monde durable Centre Sportif Jules Noël PARIS 5 juillet 2025

Rêver le monde de demain

Dans cet atelier, les participants se connectent à leurs rêves, tout en envisageant un avenir collectif et responsable. Ils réfléchissent aux enjeux de demain (écologie, société, technologie, éducation, etc.) et créent un tableau visuel de leurs projets pour un monde meilleur.

De l’émotion à l’action :

Au moyen de jeux et de supports visuels ludiques, cet atelier vise à sensibiliser le public à l’importance de l’écoute des émotions et des besoins fondamentaux, faire découvrir les bases de la CNV de manière accessible et à retrouver son pouvoir d’agir en ligne avec ses valeurs.

Le vendredi 01 août 2025

de 17h00 à 20h00

Le jeudi 31 juillet 2025

de 17h00 à 20h00

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

quatorziensenchemin@gmail.com https://www.facebook.com/quatorziensenchemin https://www.facebook.com/quatorziensenchemin

Quatorziens en Chemin vous accueille sur son stand pour imaginer ensemble le monde de demain à travers des activités artistiques et créatives.