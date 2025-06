Boxe Thaï au centre sportif Louis Lumière Centre sportif Louis Lumière Paris 8 juillet 2025

La boxe thaïlandaise, ou muay-thaï /mweɪ ˈtaɪ/, abrégée en boxe thaï, est un art martial, et plus précisément, un sport de combat, classé en Occident parmi les boxes pieds-poings. La boxe thaï trouve son origine dans des pratiques martiales ancestrales, notamment dans le muay boran et le krabi krabong.

Team Guelmi vous propose des cours gratuits les mardi et jeudi de 18h à 20h au centre sportif Louis Lumière.

Du lundi 07 juillet 2025 au jeudi 28 août 2025 :

mardi, jeudi

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

début : 2025-07-08T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-28T23:00:00+02:00

Centre sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris

Métro -> 3 : Porte de Bagnolet (Paris) (572m)

Bus -> : Marie de Miribel (Paris) (144m)

Vélib -> Vitruve – Davout (234.70m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Et si cet été vous vous mettiez à la boxe thaï ?