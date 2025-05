Festival Educ’Sport – Centre Sportif Louis Lumière Paris, 15 mai 2025, Paris.

Découvre des pratiques sportives innovantes dans une ambiance détendue et inclusive. Le Festival Educ’Sport propose un moment unique mêlant activité physique, musique et partage

Une line-up alternant Raggae, Rap et Techno accompagnera les festivités pour une fin de journée rythmée et accessible à toutes et tous

Ce Festival a lieu en open air dans un complexe sportif adapté et dans un cadre inclusif grâce à nos équipes de Trusted People.

Rendez-vous jeudi 15 mai, pour chiller, danser et pratiquer !

Pour toute question, tu peux nous contacter par mail à l’adresse suivante :

festival.educsport@anestaps.org

Le jeudi 15 mai 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Centre Sportif Louis Lumière 30 Rue Louis Lumière 75020 Paris

https://anestaps.org/festival-educsport/#:~:text=Le%20festival%20Educ'Sport%20se,le%20d%C3%A9roul%C3%A9%20de%20la%20journ%C3%A9e.

Festival Educ’Sport : Un open air dans le 20e arrondissement !