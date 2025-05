ANASTASIA KOREPINA et JAN KREJČÍK / Danse à la croisée des mémoires – Centre tchèque de Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance

Anastasia Korepina est une danseuse ukrainienne diplômée du Conservatoire de Versailles et lauréate de plusieurs concours.

Jan Krejčík est un pianiste et compositeur tchèque, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de l’Académie tchèque des arts de la scène de Prague.

Manon Duchemann est une percussionniste française, diplômée du Conservatoire de Versailles.

Le temps de trois performances, la danseuse Anastasia évolue dans une exposition de peintures des artistes Natalia Šimonová et Jiří Marek afin de faire dialoguer les arts vivants et les arts visuels. Une chorégraphie envoûtante sur fond de piano et de percussions.

Partenaire : Ville de Paris.

Avec le commissariat de Marie Kopecká Verhoeven.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 22h45

Le samedi 07 juin 2025

de 21h15 à 22h00

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 21h15

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil avec assistance.

Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

