Installation «53 pacemakers» de Justine Salamin Centre Wallonie-Bruxelles Paris vendredi 12 septembre 2025.

Ces petits boîtiers métalliques sont des pacemakers retirés post-mortem. Lors de mes nombreuses visites chez la thanatopracticienne, je les observe et entends certains émettre une alerte. Elle indique qu’ils sont bientôt à court de batterie et qu’il est temps de les remplacer.

Dans ce projet, les ondes émises par ces pacemakers sont captées par un micro électromagnétique, puis amplifiées par un haut-parleur reproduisant les fréquences sonores les plus basses du spectre audio (subwoofer).

Plus la batterie est chargée, plus le rythme du pacemaker est rapide ; plus la batterie est faible, plus son rythme est lent. Ces ondes évolueront avec le temps, se transformant en grésillements, jusqu’à s’éteindre définitivement.

Le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à découvrir l’installation sonore «53 pacemakers» de Justine Salamin (Captation de son en temps réel – 2024) en Black Box du bunker et dans le cadre du Festival ((((INTERFÉRENCE_S)))).

Du vendredi 12 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/installation-53-pacemakers-de-justine-salamin +33153019696 info@cwb.fr