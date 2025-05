JENNY ABOUAV, COLLECTIF MITR, HELOISE THIBURCE et OWLLE / Symbiosium 2# – Centre Wallonie-Bruxelles/Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Exposition

Plongez au cœur de l’exposition Symbiosium 2#Cosmologies spéculatives_Abyssal, Sidéral & Synthétique, au travers d’une programmation plurielle et indisciplinée (performances, visites de l’exposition, ateliers, projections et concert).

Au programme :

Jenny Abouav – La blancheur du feu ou la fureur d’un volcan en pleurs : performance sculpturale de longue durée à l’intérieur d’une installation composée d’une série de sculptures en cire. La performeuse entre en dialogue avec la plasticité de ces sculptures où l’élément feu danse, vacille et crépite.

Owlle – ALL THE SATELLITES, performance musicale : Dos au spectateur, Owlle instaure une connexion intime entre l’œuvre et sa propre corporalité. Machines au corps, elle exploite cette interaction afin d’exprimer ses émotions. Lors de cette déambulation physique et sonore, le spectateur assiste ainsi à la métamorphose de l’artiste. Solennelle et parfois silencieuse. Le partage des émotions est au cœur de ce projet ainsi que le désir de redéfinir l’espace muséal comme une scène à part entière.

Collectif Mitr – Display d’objets ready-made, projection vidéo et protocole participatif court : Les artistes étudient des objets hybrides trouvés dans la rivière Aygalades et la Seine, examinant la façon dont différents matériaux se transforment dans cet environnement en collaboration avec des scientifiques, et explorent également la perception collective de ces deux cours d’eau.

Héloïse Thiburce – Restitution participative des ateliers de teinture végétale et de filage au doigt : l’artiste souhaite créer un espace d’échange autour de la question de notre hybridation avec le végétal par notre assimilation quotidienne des plantes. Ouvert à tous, et à partir de 11 ans, l’atelier prends la forme d’une initiation au tissage au doigt.

En partenariat avec Les Inrocks, Nova, Mouvement, Artpress, Libération.

Avec le commissariat de Stéphanie Pécourt en synergie avec Andy Rankin & Christopher Yggdre.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles/Paris 127 – 129 rue Saint Martin 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (156m)

Bus -> 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (109m)

Vélib -> Centre Georges Pompidou (107.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Programmation plurielle et indisciplinée entre abysses et cosmos.