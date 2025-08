Stages Yoga Lyengar débutants et intermédiaires Centre Yoga Raspail Paris

Stages Yoga Lyengar débutants et intermédiaires Centre Yoga Raspail Paris samedi 20 septembre 2025.

Cette méthode d’enseignement porte le nom du

Maître B.K.S Iyengar. Elle est basée principalement sur l’étude posturale (asanas), les techniques respiratoires (pranayama), et la relaxation profonde (savasana). Elle est accessible à tous,

quels que soient l’âge et la condition physique. Cette méthode se caractérise

par l’attention portée sur l’alignement de différentes parties du corps dans

l’espace, l’organisation des postures en séquences et l’emploi de supports

(sangles, briques, couvertures, chaises…).

Exécuté

correctement, le yoga IYENGAR ne cause pas de dommages et améliore la

condition physique ; beaucoup d’élèves constatent que leurs

difficultés physiques décroissent avec l’amélioration de leur alignement. En

cas de maladie ou de problème physique, il est nécessaire de l’indiquer au

début du cours : l’enseignant modifiera et ajustera les postures afin de

mieux répondre à la condition de l’élève.

Beaucoup de

personnes croient qu’elles ne peuvent pas suivre un cours de yoga. En fait, le

yoga est ouvert aux personnes de tout âge et de toute condition physique.

Le yoga est une activité

physique et mentale susceptible d’offrir quelque chose à chacun.

« Chaque posture vous enseigne l’art du silence », B.K.S Lyengar.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h30 à 17h30

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 17h30

payant

50 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T14:30:00+02:00_2025-09-20T17:30:00+02:00;2025-10-11T14:30:00+02:00_2025-10-11T17:30:00+02:00;2026-03-14T14:30:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00

Centre Yoga Raspail 5, rue Stanislas 75006 Paris

https://colectivonewen.fr/ +33664132247 association.newen@gmail.com https://www.facebook.com/yoganewen https://www.facebook.com/yoganewen