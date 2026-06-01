, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas
, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas lundi 8 juin 2026.
8 – 12 juin Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T00:00:00+02:00
Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15 Rua Barão de Jaguara, 901 Campinas Centro San Pablo
Comunicação Social – TRT 15ª Região