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, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas

, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas

, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas lundi 8 juin 2026.

Lieu : Centro de Memória, Arquivo e Cultura - CMAC do TRT-15

Adresse : Rua Barão de Jaguara, 901

Ville : Campinas

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

8 – 12 juin Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T00:00:00+02:00

Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15 Rua Barão de Jaguara, 901 Campinas Centro San Pablo

Comunicação Social – TRT 15ª Região

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