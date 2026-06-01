, Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15, Campinas

8 – 12 juin Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T00:00:00+02:00

Centro de Memória, Arquivo e Cultura – CMAC do TRT-15 Rua Barão de Jaguara, 901 Campinas Centro San Pablo

Comunicação Social – TRT 15ª Região