, Centro de Memória do Povo Purí, São Paulo

1 et 22 juin Centro de Memória do Povo Purí

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T23:00:00+02:00 – 2026-06-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T23:30:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00

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Centro de Memória do Povo Purí