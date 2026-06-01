, Centro de Memória do Povo Purí, São Paulo
, Centro de Memória do Povo Purí, São Paulo lundi 1 juin 2026.
1 et 22 juin Centro de Memória do Povo Purí
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T23:00:00+02:00 – 2026-06-01T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T23:30:00+02:00 – 2026-06-23T00:00:00+02:00
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Centro de Memória do Povo Purí
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