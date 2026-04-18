CÉPAGES ET ARÔMES, RECONNAITRE LES VINS

Rue Robert Schuman Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 59 – 59 – 109 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la découverte des cépages et apprenez à reconnaître les vins lors d’une journée immersive et conviviale.

Partez à la découverte des cépages et apprenez à reconnaître les vins lors d’une journée immersive et conviviale. Grâce à une méthode originale basée sur l’analyse des arômes et des saveurs, vous identifierez les cépages, leurs régions et même leurs appellations.

Au programme dégustation guidée de 12 vins (6 blancs le matin, 6 rouges l’après-midi), découverte des profils aromatiques des grands vignobles français (Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Loire, Alsace, Languedoc-Roussillon), et exercices pratiques pour affiner votre perception.

Animée par un œnologue expérimenté (L’école du vin Ludivinum), cette journée accessible à tous vous donnera des clés concrètes pour mieux comprendre et apprécier le vin. Places limitées. .

Rue Robert Schuman Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com

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English : CÉPAGES ET ARÔMES, RECONNAITRE LES VINS

Discover grape varieties and learn to recognize wines during an immersive and convivial day.

L’événement CÉPAGES ET ARÔMES, RECONNAITRE LES VINS Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS