Cêpe Party Ferme d’Alexis de Broux Gien-sur-Cure
samedi 19 septembre 2026 · Ferme d'Alexis de Broux · Gien-sur-Cure
Informations pratiques
Gien-sur-Cure
Cêpe Party
Ferme d’Alexis de Broux 2 chemin des bruyères Gien-sur-Cure Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
La cêpe Party à Gien sur Cure. De 11h à minuit. Inauguration de la ferme d’Alexis de Broux, producteur de champignons. Concert, buvette et restauration sur place. Marché de producteurs. Concours de Miss Hélium. Tarif prix libre. Association La tête dans le bocal .
Ferme d’Alexis de Broux 2 chemin des bruyères Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté alexdb.fdb@gmail.com
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English : Cêpe Party
L’événement Cêpe Party Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs