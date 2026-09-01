Cêpe Party Ferme d’Alexis de Broux Gien-sur-Cure

Informations pratiques

Gien-sur-Cure

Cêpe Party

Ferme d’Alexis de Broux 2 chemin des bruyères Gien-sur-Cure Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

La cêpe Party à Gien sur Cure. De 11h à minuit. Inauguration de la ferme d’Alexis de Broux, producteur de champignons. Concert, buvette et restauration sur place. Marché de producteurs. Concours de Miss Hélium. Tarif prix libre. Association La tête dans le bocal .

Ferme d’Alexis de Broux 2 chemin des bruyères Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté alexdb.fdb@gmail.com

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English : Cêpe Party

L’événement Cêpe Party Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs