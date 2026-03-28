Cepoy Balade gourmande

11 Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cepoy Balade gourmande

Environ 15km de balade gourmande. Café gourmand à 15h00. Organisé par le Comité des Fêtes, places limitées. 18 .

11 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 46 30 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cepoy: Gourmet stroll

L’événement Cepoy Balade gourmande Cepoy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS