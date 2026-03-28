Cepoy Balade gourmande Cepoy
Cepoy Balade gourmande Cepoy dimanche 26 avril 2026.
Cepoy Balade gourmande
11 Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Cepoy Balade gourmande
Environ 15km de balade gourmande. Café gourmand à 15h00. Organisé par le Comité des Fêtes, places limitées. 18 .
11 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 46 30 70
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English :
Cepoy: Gourmet stroll
L’événement Cepoy Balade gourmande Cepoy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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