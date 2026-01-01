CEPS BYRRH ET LA FAMILLE VIOLET

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 18:30:00

fin : 2026-01-26 19:30:00

Date(s) :

2026-01-26

Histoire de la famille Violet et de Byrrh de 1873 à nos jours.

.

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

History of the Violet family and Byrrh from 1873 to the present day.

L’événement CEPS BYRRH ET LA FAMILLE VIOLET Saint-Estève a été mis à jour le 2026-01-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME