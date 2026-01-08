Céram-Café Café de la Paix Roquefort
Café de la Paix 51 Place des Cordeliers Roquefort Landes
Tarif : 13 – 13 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-24
Choisissez une céramique et personnalisez-la avec des peintures spéciales tout en dégustant une boisson réconfortante et une délicieuse pâtisserie.
Après la cuisson émaillage, revenez la chercher pour la ramener chez vous !
Le prix ne comprend pas les boissons et pâtisseries | Sur réservation
Café de la Paix 51 Place des Cordeliers Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 87 02
English : Céram-Café
Choose a ceramic and personalize it with special paints while enjoying a comforting drink and a delicious pastry.
After glazing, come back and take it home!
Price does not include drinks and pastries | Reservation required
