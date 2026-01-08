Céram-Café Café de la Paix Roquefort

Céram-Café

Café de la Paix 51 Place des Cordeliers Roquefort Landes

Tarif : 13 – 13 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Choisissez une céramique et personnalisez-la avec des peintures spéciales tout en dégustant une boisson réconfortante et une délicieuse pâtisserie.

Après la cuisson émaillage, revenez la chercher pour la ramener chez vous !

Le prix ne comprend pas les boissons et pâtisseries | Sur réservation

Café de la Paix 51 Place des Cordeliers Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 87 02

English : Céram-Café

Choose a ceramic and personalize it with special paints while enjoying a comforting drink and a delicious pastry.

After glazing, come back and take it home!

Price does not include drinks and pastries | Reservation required

L’événement Céram-Café Roquefort a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Landes d’Armagnac