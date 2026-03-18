Céram’enquête Place Saint-Germain Auxerre
Céram’enquête Place Saint-Germain Auxerre mardi 7 avril 2026.
Céram’enquête
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 11:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-28
Lors de cette visite ludique, devenez un vrai détective de la céramique en suivant le parcours de l’argile, de son état brut jusqu’à l’objet fini. A chaque étape, un mot mystère se cache à vous de le deviner pour faire avancer l’enquête. En famille, de 6 à 12 ans. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 80 29 abbaye.saintgermain@auxerre.com
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English :
L’événement Céram’enquête Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)