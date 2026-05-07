Ceramic art day 2026 Maison et parc Merceuil

Merceuil

Ceramic art day 2026

Maison et parc 9, rue de la Marronnière Merceuil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 99 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Ceramic Art Day se tiendra dans le charmant village de Morteuil, au cœur d’un parc de 5 hectares, planté d’essences méditerranéennes, entourant une bâtisse du XIXème siècle.

Cet événement rend hommage à un lieu unique, une véritable oasis bohème, qui fut dans les années 1970 et 1980 un refuge pour de nombreux artistes internationaux musiciens et artistes visuels, peintres et plasticiens tels que Robert Doisneau, Sempé, Bram van Velde, Jean Tinguely, Jean Messagier, ainsi qu’Andrée Putman et Brigitte Fossey.

Le Ceramic Art Day se veut un espace d’ouverture, de partage et de transmission, où la création et l’artisanat d’art occupent une place essentielle. Un lieu vivant, pensé comme un terrain de rencontres et de dialogues, où les savoir-faire se transmettent, où les gestes se répondent et où l’art s’inscrit

au cœur de notre philosophie. .

Maison et parc 9, rue de la Marronnière Merceuil 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 22 92 52 contact@ceramicartday.com

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English : Ceramic art day 2026

L’événement Ceramic art day 2026 Merceuil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1