Ceramic Art Fair Paris Maison de l’Amérique Latine paris mercredi 22 octobre 2025.

Dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel Amelot de Gournay, 23 galeries françaises et internationales vous invitent à un parcours où savoir-faire et créativité dialoguent.

Ceramic Art Fair est un événement inédit en France, dédié à la célébration de la richesse des arts du feu. L’objectif de cette foire est de mettre en lumière la diversité et le caractère profondément avant-gardiste des arts de la céramique et du verre anciens, modernes et contemporains, disciplines encore trop confidentielles souvent résumées à leur aspect artisanal et traditionnel.

La scénographie de l’architecte Luis Laplace promet une promenade poétique entre histoire et innovation. Cette foire s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable de l’automne artistique parisien.

Du 22 au 25 octobre 2025, la Maison de l’Amérique latine accueillera la première édition de la Ceramic Art Fair Paris. Cet événement inédit met à l’honneur la céramique et le verre, du patrimoine le plus ancien aux créations les plus contemporaines.

Du mercredi 22 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

samedi

de 11h00 à 17h00

jeudi

de 11h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi

de 11h00 à 19h00

payant Tout public.

Maison de l’Amérique Latine 1 Rue Saint-Dominique 75007 paris