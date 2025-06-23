Ceramic Circus Théâtre d’Arles Arles

Ceramic Circus

Jeudi 9 avril 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 21:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Manifeste poétique

Au milieu d’une petite piste, Julian Vogel, en véritable homme-orchestre, court, tourne et glisse au milieu d’objets du quotidien. Il questionne la fragilité des éléments et s’amuse avec sa matière de prédilection la céramique. Avec beaucoup d’humour, il défie les lois de l’apesanteur et revisite les codes du cirque traditionnel roulement de tambour, numéro d’assiettes chinoises, vélo désarticulé.



Jouant avec le risque, la chute, dans une tension joyeuse avec le spectateur, ici, le fracas de la céramique est maître et nous rappelle que le temps passe, que nos trajectoires sont incertaines et que la tentative est aussi importante que le résultat. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Poetic manifesto

German :

Poetisches Manifest

Italiano :

Manifesto poetico

Espanol :

Manifiesto poético

L’événement Ceramic Circus Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles