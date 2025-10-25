Céramique à Fouras les Bains Fouras

Céramique à Fouras les Bains Fouras samedi 25 octobre 2025.

Céramique à Fouras les Bains

Place Carnot Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-25

Exposition vente de céramiques artisanales et originales.

Place Carnot Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ceramiqueafouras@gmail.com

English : Ceramics in Fouras-les-Bains

Exhibition and sale of original, handcrafted ceramics.

German : Keramik in Fouras-les-Bains

Ausstellung und Verkauf von handgefertigter und origineller Keramik.

Italiano :

Esposizione e vendita di ceramiche artigianali e originali.

Espanol :

Exposición y venta de cerámica artesanal y original.

