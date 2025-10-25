Céramique à Fouras les Bains Fouras
Céramique à Fouras les Bains Fouras samedi 25 octobre 2025.
Céramique à Fouras les Bains
Place Carnot Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-25
Exposition vente de céramiques artisanales et originales.
Place Carnot Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ceramiqueafouras@gmail.com
English : Ceramics in Fouras-les-Bains
Exhibition and sale of original, handcrafted ceramics.
German : Keramik in Fouras-les-Bains
Ausstellung und Verkauf von handgefertigter und origineller Keramik.
Italiano :
Esposizione e vendita di ceramiche artigianali e originali.
Espanol :
Exposición y venta de cerámica artesanal y original.
