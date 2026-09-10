Céramique Aventure 2026 – Manufacture Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Céramique Aventure 2026 – Manufacture Virebent 19 et 20 septembre Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Préparez-vous à vivre une immersion captivante au cœur de la manufacture Virebent, un voyage entre patrimoine, savoir-faire et création.

Poussez les portes de cette maison hors du temps et laissez-vous guider à travers des mises en scène originales qui éveillent la curiosité et stimulent l’imagination.

L’expérience invite à contempler, écouter, toucher, dessiner, deviner et jouer, pour une découverte ludique et accessible à tous les publics.

Dans les pas d’Henri et Noëlla Virebent, explorez huit univers habités par la céramique : la Grande Volière, le Marché aux Fleurs, la Salle des Carillons, le Confessionnal, le Salon des Écrivains, la Cuisine aux Assiettes, le Couloir des Portraits et le Jardin des Grotesques.

La visite se poursuit au musée Virebent, où plus de 200 ans d’histoire sont retracés. Vous pourrez notamment pénétrer dans le four Saint-Joseph et, à certaines heures, observer les artisans au travail à travers la verrière des ateliers.

Découvrez également la collection des années 1970, composée de plus de 500 pièces Virebent témoignant d’une créativité audacieuse et visionnaire.

À l’extérieur, le Jardin des Totems vous invite à déambuler parmi des créations sculpturales mettant en valeur l’excellence artisanale de la manufacture.

Enfin, la boutique d’usine vous permettra de découvrir des créations en porcelaine, grès et faïence fabriquées sur place, ainsi que des pièces uniques, prototypes et modèles anciens proposés à prix préférentiels.

Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent 13 rue de l’usine, 46700 Puy-L’évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 05 65 36 46 31 https://www.facebook.com/Virebent-Porcelaine-du-Lot-169742893052628/ Depuis 1924, la manufacture s’est établie à Puy-L’Évêque. Au sein de cet espace muséographique, qui entoure le vieux four à charbon Saint-Joseph, vous aurez l’occasion de parcourir une exposition détaillant les différentes étapes de la fabrication artisanale de la porcelaine, de la faïence et du grès, depuis la matière première jusqu’à l’objet final.

Depuis 2007, la manufacture a reçu le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant », une reconnaissance accordée aux entreprises possédant un patrimoine exceptionnel fondé sur un savoir-faire rare et une maîtrise des techniques traditionnelles.

Certains des modèles façonnés au sein de la manufacture font aujourd’hui partie des collections du musée des Arts décoratifs de Paris. Autoroute A20 sortie 57, de Cahors prendre la D811 en direction de Puy-L’évêque. Villeneuve-sur-Lot. À Puy-L’Evêque, passer le Lot, la manufacture est alors signalée sur la droite.

Vous pourrez déambuler au grès de vos envies au travers de nos différentes expositions temporaires ou bien débuter la visite par la découverte du Musée autour du four à charbon. Vous aurez l’ocasion…

©Anne Laudouar Photography