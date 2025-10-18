Céramique Salle inter-associations Civray

Céramique

Céramique Salle inter-associations Civray samedi 18 octobre 2025.

Céramique

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18 2025-11-15

Ateliers créatifs   .

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43 

English : Céramique

German : Céramique

Italiano :

Espanol : Céramique

L’événement Céramique Civray a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou