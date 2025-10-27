Céramique Ateliers Métiers d’art Nontron

Céramique Ateliers Métiers d’art Nontron lundi 27 octobre 2025.

Céramique

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-27

Céline Giry vous propose une exploration de l’argile et de ses techniques par le biais de la sculpture avec des thématiques. Pour ces vacances vous explorerez le thème de la chimère.

Céline Giry vous propose une exploration de l’argile et de ses techniques par le biais de la sculpture avec des thématiques. Pour ces vacances vous explorerez le thème de la chimère. Ethique de l’atelier nous modèlerons une argile locale, des engobes et des matières naturelles et/ou recyclées. Nous n’utiliserons pas de colorants pour céramique, ni d’oxydes métalliques autre que le fer. Selon le projet 3 pièces maximum seront cuites par personne. A partir de 15 ans. .

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 02 34 25 gitzi.creations@gmail.com

English : Céramique

Céline Giry invites you to explore clay and its techniques through themed sculpture. For this vacation season, you’ll explore the theme of the chimera.

German : Céramique

Céline Giry bietet Ihnen eine Erkundung des Tons und seiner Techniken durch Skulpturen mit thematischen Schwerpunkten an. In diesen Ferien werden Sie das Thema Chimäre erkunden.

Italiano :

Céline Giry vi invita a esplorare l’argilla e le sue tecniche attraverso la scultura a tema. In questa vacanza esplorerete il tema della chimera.

Espanol : Céramique

Céline Giry le invita a explorar la arcilla y sus técnicas a través de la escultura temática. Estas vacaciones, explorará el tema de la quimera.

L’événement Céramique Nontron a été mis à jour le 2025-10-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin