Céramique Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Avec Claire LEPAPE, Stage à la journée ou demi-journée et atelier modelage-tournage. À partir de 13 ans.
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
English : Céramique
With Claire LEPAPE, Full-day or half-day workshop and modeling-turning workshop. Ages 13 and up.
