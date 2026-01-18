Céramique Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Avec Claire LEPAPE, Stage à la journée ou demi-journée et atelier modelage-tournage. À partir de 13 ans.

Avec Claire LEPAPE, Stage à la journée ou demi-journée et atelier modelage-tournage. À partir de 13 ans. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Céramique

With Claire LEPAPE, Full-day or half-day workshop and modeling-turning workshop. Ages 13 and up.

L’événement Céramique Nontron a été mis à jour le 2026-01-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin