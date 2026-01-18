Céramique Ateliers métiers d’art Nontron
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Avec Claire LEPAPE, atelier enfant, fabrication d’un masque de carnaval en argile.
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
English : Céramique
With Claire LEPAPE, children?s workshop, making a carnival mask in clay.
