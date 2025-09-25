Céramique on Tour Médiathèque Locmalo

Céramique on Tour Médiathèque Locmalo jeudi 25 septembre 2025.

Céramique on Tour

Médiathèque 2 bis porh Glaz Locmalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

Date(s) :

2025-09-25

L’exposition présente une sélection d’œuvres céramiques d’artistes émergents ou confirmés, principalement implantés en Bretagne. L’ensemble des pièces exposées témoigne de la pluralité des pratiques céramiques des artistes plasticiens aujourd’hui des sculptures aux objets utilitaires revisités, en passant par la photographie et la vidéo ; des œuvres explorant des thématiques naturalistes, géologiques ou archéologiques, ou encore le son et la figure humaine. .

Médiathèque 2 bis porh Glaz Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 69 66

