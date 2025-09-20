Céramique onirique signée Guillaume Bottazzi à Vincennes Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Vincennes Vincennes

Visite libre depuis l’extérieur

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette œuvre en céramique signée Guillaume Bottazzi mesure 3m80 de long.

Elle a été réalisée en 2023 et relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve.

Elle peut produire de la sérotonine, réguler notre humeur et réduire notre anxiété. Cette création onirique semble flotter dans les airs. Elle crée un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Vincennes 4 rue de la Bienfaisance 94300 Vincennes Vincennes 94300 Diderot Val-de-Marne Île-de-France Le porche de cette résidence accueille une oeuvre en céramique de l'artiste Guillaume Bottazzi Bus Ligne 118 – Clément Vienot ou à 15 mn à pied de la Ligne 1 du métro, arrêt Château de Vincennes

