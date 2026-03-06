Céramique sculpture du corps humain Ateliers métiers d’art Nontron

Céramique sculpture du corps humain

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Juliette Tiberghien vous propose de choisir un modèle assis ou couché, sur photo, que vous pouvez apportez (c’est mieux !). La séance se déroulera sur la journée, en deux temps. Vous discutez de la forme choisie.

Juliette Tiberghien vous propose de choisir un modèle assis ou couché, sur photo, que vous pouvez apportez (c’est mieux !). La séance se déroulera sur la journée, en deux temps. Vous discutez de la forme choisie. Vous façonnez la forme, puis un temps de pause déjeuné suivra, et dans l’après-midi, vous ajouterez les détails, vous viderez la pièce. Les pièces seront cuites dans son atelier, et rapportées après cuisson. Il ne s’agit pas de faire une sculpture trop détaillée, mais plutôt une posture, une expression. Chacun peut choisir son style, dans un format de 15/20 cm environ. A partir de 17 ans. 3 participants minimum, 6 maximum. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 60 35 48 ju.tiberghien@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Juliette Tiberghien invites you to choose a sitting or lying model from a photo, which you can bring along (it’s better!). The session takes place over the course of the day, in two stages. You discuss your chosen shape.

L’événement Céramique sculpture du corps humain Nontron a été mis à jour le 2026-03-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin