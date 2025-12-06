CERB3RE Reims Metal Fest – LA CARTONNERIE Reims

CERB3RE Reims Metal Fest Début : 2025-12-06 à 18:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : CERB3RE REIMS METAL FESTCERB3RE Reims Metal Fest : un nouvel événement au cœur de la Champagne !Préparez-vous à vivre 3 jours d’intensité Métallique avec le CERB3RE Reims Metal Fest ! Un événement qui se déploie sur un tryptique audacieux : 3 jours, 3 lieux, et surtout, 3 raisons de célébrer le Metal !Le CERB3RE Reims Metal Fest n’est pas qu’un simple festival, c’est aussi l’ouverture des portes du Metal, souvent méconnu, en le rendant accessible à tous !Pour preuve, Lez Arts Aki vous convie à La Cartonnerie, samedi 06 décembre 2025, avec une affiche aussi folle qu’éclectique. Au programme : Les Tambours du Bronx (Metal Industriel), Benighted (Brutal Death Metal), Knuckle Head (Dark Country / Stoner Rock) , Akiavel (Death Metal) et Northern Lights (Newcore).Ready to rock ? La team Lez Arts Aki vous attend avec impatience pour ce premier RDV !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51