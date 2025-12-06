Cerb3re Reims Metal Fest La Cartonnerie Reims

Cerb3re Reims Metal Fest

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 31 – 31 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Avec Les Tambours du Bronx + Benighted + Knuckle Head + Akiavel + Nother Lights

Trois jours, trois lieux, trois visages du Metal.

Une trilogie métallique au cœur de la Champagne !

Préparez-vous à trois jours de fureur sonore, trois lieux investis, et une passion commune le Metal sous toutes ses formes. Le CERB3RE Reims Metal Fest n’est pas un simple festival, c’est un cri, une clameur, une porte grande ouverte vers les multiples visages d’un genre souvent méconnu mais pourtant accessible à toutes et à tous.

Rendez-vous à La Cartonnerie le samedi 6 décembre 2025 pour une soirée explosive orchestrée par Lez Arts Aki entre percussions industrielles, death metal brutal, stoner brûlant, et fusions audacieuses, l’affiche promet une traversée saisissante du spectre métallique. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Cerb3re Reims Metal Fest

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cerb3re Reims Metal Fest Reims a été mis à jour le 2025-07-10 par ADT de la Marne