Cerbère Coryphée présente : Vacuous + Bastard Mycosis + Necro Shade, La malterie, Lille

Cerbère Coryphée présente : Vacuous + Bastard Mycosis + Necro Shade Mercredi 1 avril, 20h00 La malterie Nord

12€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:00:00+02:00 – 2026-04-01T23:59:00+02:00

SOIRÉE DEATH METAL

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Les comportements et propos discriminatoires ainsi que le merch de groupes d’extrême droite ne sont pas tolérés dans nos concerts.

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VACUOUS (UK / death)

Le quintet londonien, formé en 2020, leur musique est une mélange d’atmosphères suffocantes et de riffs bien lourds malgré un côté glacial. S’inspirant de légendes telles que Obituary, Incantation et Autopsy, leur deuxième album, « In His Blood » (2025), vous emmène dans un voyage musical aussi intense que sombre, alternant puissance, rage et drame. Le groupe ne cherche pas a cacher ses émotions mais il les explore en s’aventurant dans les ténèbres.

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Bastard Mycosis (UK / death)

Emanation fétide surgie des bas-fonds londoniens, Bastard Mycosis déploie un death metal rampant, lourd et malsain. Leur premier rejeton, The Perpetual Harvest (2024), distille une matière sonore épaisse faite de riffs downtunés, de tempos mid-paced et d’une atmosphère poisseuse à souhait. Un set oppressant et viscéral, pour les amateur.rice.s de sonorités putrides à la Undergang ou Sequestrum.

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Necro Shade (FR / death)

Necroshade crache un death metal putride et sans concession, à grands coups de Boss HM-2. Héritier direct du death suédois old school, nourri de la sauvagerie japonaise et de mélodies funèbres des années 90.

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Infos malterie :

⚠️ 1€ d’adhésion annuelle obligatoire pour la malterie

Bar – cb-cash // pas de restauration sur place // pas de vestiaires

La malterie 250 bis Boulevard Victor Hugo 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Le 1er avril 2026, Cerbère Coryphée et la malterie plongent dans les ténèbres avec une affiche 100% death metal.