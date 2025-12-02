Cercle BD Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Cercle BD

Depuis 2019, le cercle BD de Jarnac réunit chaque trimestre à la médiathèque un groupe de lecteurs amateurs de bandes dessinées désireux de partager leurs coups de cœur ou leurs coups de griffes, ou simplement à la recherche d’idées de lectures.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Since 2019, the Jarnac Comic Circle has been bringing together a group of comics-loving readers at the media library every quarter, eager to share their favorites and favorites, or simply looking for ideas for further reading.

German :

Seit 2019 trifft sich der Comic-Zirkel von Jarnac jedes Quartal in der Mediathek mit einer Gruppe von Lesern, die Comics lieben und ihre Herzensangelegenheiten mit anderen teilen möchten oder einfach auf der Suche nach Ideen für neue Lektüre sind.

Italiano :

Dal 2019, il Circolo del fumetto di Jarnac riunisce presso la mediateca un gruppo trimestrale di appassionati di fumetti, desiderosi di condividere i propri gusti e le proprie antipatie, o semplicemente alla ricerca di idee per ulteriori letture.

Espanol :

Desde 2019, el Círculo del Cómic de Jarnac reúne trimestralmente en la mediateca a un grupo de aficionados al cómic, deseosos de compartir sus favoritos y sus aversiones, o simplemente en busca de ideas para seguir leyendo.

