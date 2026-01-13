Cercle BD Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Cercle BD

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-02-03 17:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Depuis 2019, le cercle BD de Jarnac réunit chaque trimestre à la médiathèque un groupe de lecteurs amateurs de bandes dessinées désireux de partager leurs coups de cœur ou leurs coups de griffe, ou simplement à la recherche d’idées de lectures.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Cercle BD

Since 2019, the Jarnac Comic Circle has been bringing together a group of comics-loving readers at the media library every quarter, eager to share their favorites and favorites, or simply looking for ideas for further reading.

