Cercle créatifs Cabinet de l’instant de sagesse Saint-Marcel mercredi 11 février 2026.
Cabinet de l’instant de sagesse 17 rue de chenevières Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-28 19:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-20 2026-02-28 2026-03-11 2026-03-20 2026-03-28 2026-04-08 2026-04-17 2026-04-25
Envie de vous reconnecter à votre créativité et de partager un moment chaleureux entre femmes ?
Au programme exercices créatifs guidés, échanges bienveillants et inspiration pour libérer votre imagination.
Places limitées Réservez vite votre moment pour explorer votre créativité !
Pour réserver https://www.billetweb.fr/cercle-creatives .
Cabinet de l’instant de sagesse 17 rue de chenevières Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 32 21 22 00 billardmelanie@aol.com
