Cercle de chant Atelier YADI Ombrée d'Anjou 28 juin 2025 16:00

Maine-et-Loire

Cercle de chant Atelier YADI 2 Rue d’Anjou Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-08-09 17:30:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-12

2025-07-19

2025-08-09

2025-08-23

Atelier découverte de chants en sanskrit

Découvrez votre Voix, à travers des chants sacrés et des mantras, et venez libérer votre voix et chanter votre joie !

Réservation obligatoire.

15€/personne

Gratuit le 28 Juin .

Atelier YADI 2 Rue d’Anjou

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 34 85 53

English :

Sanskrit song discovery workshop

German :

Workshop Entdeckung von Sanskritliedern

Italiano :

Laboratorio per scoprire le canzoni in sanscrito

Espanol :

Taller para descubrir canciones en sánscrito

