CERCLE DE CHANTS DE L’ÂME DU MONDE Bourgs sur Colagne
CERCLE DE CHANTS DE L’ÂME DU MONDE Bourgs sur Colagne samedi 4 octobre 2025.
CERCLE DE CHANTS DE L’ÂME DU MONDE
Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 18 – 18 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Cercle de chants de l’âme du monde avec Paul Benezech .
Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 61 70 83 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CERCLE DE CHANTS DE L’ÂME DU MONDE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Gévaudan Destination