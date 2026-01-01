CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS Saint-Brevin-les-Pins

CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS

40 avenue du Président Roosevelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-27 19:30:00

fin : 2026-01-27 21:00:00

2026-01-27

Un moment de partage et une expérience hors du commun…on médite en chantant pour sortir de la négativité, booster l’estime de soi, développer sa créativité….

POURQUOI RÉPÉTER DES MANTRAS ?

À savoir, ce n’est pas tellement la signification du texte qui va agir sur notre mental mais la vibration des syllabes chantées, chaque son disposant d’une fréquence particulière. Donc pas de panique si on ne comprend pas le sanskrit ou le gurmukhi ! Chaque mantra contient une intention propre apaiser, énergiser… C’est la répétition des syllabes qui va potentiellement opérer une transformation en nous.

Aucun prérequis pour venir chanter avec nous, vous êtes le ou la bienvenue si vous souhaitez tenter l’expérience. .

