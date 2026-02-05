Cercle de chants mantras The place to be Solaure en Diois

Cercle de chants mantras

The place to be 779 route de La Salle Solaure en Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02

Mantras du monde. Des standards, des improvisations, les âmes et les voix s’unissent pour ne former qu’un seul c-h-œur.

Les cercles de chants du cœur nous invitent à goûter la douceur de l’instant et la puissance de l’unité !

.

The place to be 779 route de La Salle Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 73 91 23 desbois.f@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mantras of the world. Standards, improvisations, souls and voices unite to form a single c-h-?ur.

Heart song circles invite us to savor the sweetness of the moment and the power of unity!

L’événement Cercle de chants mantras Solaure en Diois a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Pays Diois