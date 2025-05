Cercle de chants nord-amérindiens – Châteauroux, 28 mai 2025 10:30, Châteauroux.

Indre

Cercle de chants nord-amérindiens 41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Gratuit

Début : 2025-05-28 10:30:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

La Médiathèque Équinoxe vous propose la découverte des Olowampi !

Les Olowampi chants sacrés font partie intégrante de la spiritualité nord amérindienne. Ils permettent de se relier au Vivant. Le Cercle de chants est un moment d’intériorité et de ressourcement profond.

Sur inscription, à partir de 6 ans. .

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to a meeting with Maurice Rebeix.

German :

Die Mediathek Équinoxe lädt Sie zu einem Treffen mit Maurice Rebeix ein.

Italiano :

La biblioteca multimediale Équinoxe vi invita a un incontro con Maurice Rebeix.

Espanol :

La biblioteca multimedia Équinoxe le invita a un encuentro con Maurice Rebeix.

