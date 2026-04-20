Cercle de chants par la Terre Thiviers
Cercle de chants par la Terre Thiviers lundi 4 mai 2026.
Thiviers
Cercle de chants par la Terre
191, chemin des bourdons Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 18:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-05-04 2026-06-01
Rejoignez nous à partir de 18h pour mêler nos voix et envoyer de belles vibrations à notre chère terre Mère et à tous.tes ses habitant.e.s.
C’est un rassemblement sans échange d’argent et collaboratif Merci d’apporter un plat à partager pour la pause repas, et votre vaisselle.
Comme chaque premier lundi du mois, rejoignez nous à partir de 18h pour mêler nos voix et envoyer de belles vibrations à notre chère terre Mère et à tous.tes ses habitant.e.s.
C’est un rassemblement sans échange d’argent et collaboratif Merci d’apporter un plat à partager pour la pause repas, et votre vaisselle.
Les dons pour le lieu qui vous accueille sont les bienvenus.
Soirée acoustique, végétarienne, et sans alcool
Bienvenue à vos instruments, chants et prières, boissons, bougies, encens et autres si le cœur vous en dit ! .
191, chemin des bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 95 02 25
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English : Cercle de chants par la Terre
Join us from 6pm to mix our voices and send beautiful vibrations to our dear Mother Earth and all her inhabitants.
It’s a no-money-exchange, collaborative gathering. Please bring a dish to share, and your own dishes.
L’événement Cercle de chants par la Terre Thiviers a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère
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