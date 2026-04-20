Thiviers

Cercle de chants par la Terre

191, chemin des bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 18:30:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-04 2026-06-01

Rejoignez nous à partir de 18h pour mêler nos voix et envoyer de belles vibrations à notre chère terre Mère et à tous.tes ses habitant.e.s.

C’est un rassemblement sans échange d’argent et collaboratif Merci d’apporter un plat à partager pour la pause repas, et votre vaisselle.

Comme chaque premier lundi du mois, rejoignez nous à partir de 18h pour mêler nos voix et envoyer de belles vibrations à notre chère terre Mère et à tous.tes ses habitant.e.s.

C’est un rassemblement sans échange d’argent et collaboratif Merci d’apporter un plat à partager pour la pause repas, et votre vaisselle.

Les dons pour le lieu qui vous accueille sont les bienvenus.

Soirée acoustique, végétarienne, et sans alcool

Bienvenue à vos instruments, chants et prières, boissons, bougies, encens et autres si le cœur vous en dit ! .

191, chemin des bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 95 02 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cercle de chants par la Terre

Join us from 6pm to mix our voices and send beautiful vibrations to our dear Mother Earth and all her inhabitants.

It’s a no-money-exchange, collaborative gathering. Please bring a dish to share, and your own dishes.

L’événement Cercle de chants par la Terre Thiviers a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère