Cercle de chants sacrés et célébration d’hiver Cabinet musicothérapie Marcilly-lès-Buxy

Cercle de chants sacrés et célébration d’hiver

Cabinet musicothérapie 7 Impasse des Bordenets Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Ce moment initié à chaque saison en petit groupe sera l’occasion de prendre un temps pour soi, dans l’ouverture à la nature et dans le lien que l’on tisse entre son monde intérieur et les énergies du moment.

Vous pourrez profiter d’un cercle de chants sacrés lors duquel je vous transmettrai quelques chants de saisons. .

Cabinet musicothérapie 7 Impasse des Bordenets Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 91 25 97 lavoixducoeur71@gmail.com

English : Cercle de chants sacrés et célébration d’hiver

German : Cercle de chants sacrés et célébration d’hiver

Italiano :

Espanol :

L’événement Cercle de chants sacrés et célébration d’hiver Marcilly-lès-Buxy a été mis à jour le 2025-10-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)