CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE Béziers
CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE Béziers vendredi 10 avril 2026.
CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE
27 rue de Tolbiac Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Les Cercles de Chants, ouverts à tous, vous font du bien et permettent de créer ensemble chants thérapeutiques, sacrés et du monde, dans la joie et la bienveillance.
Les Cercles de Chants, ouverts à tous, vous font du bien et permettent de créer ensemble chants thérapeutiques, sacrés et du monde, dans la joie et la bienveillance. .
27 rue de Tolbiac Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 36 11 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Singing Circles, open to all, are good for you and allow you to create together: therapeutic, sacred and world songs, in a spirit of joy and benevolence.
L’événement CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34