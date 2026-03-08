CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE Béziers

CERCLE DE CHANTS SACRÉS ET CHANTS DU MONDE

27 rue de Tolbiac Béziers Hérault

Les Cercles de Chants, ouverts à tous, vous font du bien et permettent de créer ensemble chants thérapeutiques, sacrés et du monde, dans la joie et la bienveillance.

English :

The Singing Circles, open to all, are good for you and allow you to create together: therapeutic, sacred and world songs, in a spirit of joy and benevolence.

