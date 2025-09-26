CERCLE DE CHANTS Saint-Brevin-les-Pins

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Rendez-vous entre nous, rendez-vous chacun.e avec sa voix.

On s’assoit en cercle. Le cercle est vraiment une belle manière d’être ensemble. De faire partie d’un tout qui s’établit à travers nous tous.tes sur et dans ce même cercle, peu importe nos différences.

On se rencontre. Par un regard, un sourire, un mot, un bonsoir. On se retrouve aussi, pour celleux qui se reconnaissent et se sont déjà croisés, et ça, c’est précieux.

On respire ensemble, on goûte d’abord le silence et l’atmosphère du soir qui nous accueille.

On fait vibrer notre souffle. Puis nos voix. Puis LA voix, comme ne faisant plus qu’une, avec tout ce qu’il y a de différent et de beau en chacun-e de nous et qui se rejoint.

Il y a des livrets de chants que j’ai fait avec le cœur, pour accompagner celleux qui ont envie d’un support à chanter.

Par moment tout le monde chante ensemble.

À d’autres moments, certaines voix se taisent on profite d’être là, on écoute attentivement, on se laisse porter/bercer par le chant du cercle, on se repose, on reprend son souffle, on observe les émotions de l’instant… on vit l’instant présent.

Certains mantras ou chants médecines réveillent un mouvement instinctif on claque des doigts ou tape dans les mains, on laisse les épaules bouger, la colonne vertébrale danser.

D’autres sont plus introspectifs et, dans la sécurité de ce cercle bienveillant, chacun peut se déposer en soi, chanter pour soi, parfois les yeux fermés, le regard intérieur tourné vers cet espace où tout est possible et presque sacré. Espace de Présence, d’aisance, de non jugement et de lien.

Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr

Sur donation libre et consciente.

Si tu as envie mais que tu n’oses pas, je te souhaite de tout cœur d’oser pour toi ! .

Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

