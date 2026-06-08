CERCLE DE CHANTS Saint-Brevin-les-Pins
CERCLE DE CHANTS Saint-Brevin-les-Pins dimanche 21 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
CERCLE DE CHANTS
Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous entre nous, rendez-vous chacun.e avec sa voix.
Retrouvons-nous pour un cercle de chant, pour clôturer cette année de yoga et de chants ensemble
Un cercle de chant est un moment de partage, où chacun-e est libre de chanter, murmurer, ou rester silencieux s’il le veut.
Au programme de ce cercle joie et bonne humeur pour célébrer l’été ✨ Mantra et chants du monde.
Seront à disposition des instruments pour accompagner votre rythme, si vous le voulez, à s’exprimer ET VOS INSTRUMENTS sont les bienvenus ! (Tambours, ukulélé …)
Le petit + on en profite pour faire un apéro de fin d’année ! (sans alcool)
Places limitées !
Réservation obligatoire sur mlkyoga.fr Réservation en ligne ICI>>>
Si tu as envie mais que tu n’oses pas, je te souhaite de tout cœur d’oser pour toi ! .
Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com
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English :
L’événement CERCLE DE CHANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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