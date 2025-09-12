CERCLE DE CONTEURS Clermont-l’Hérault

CERCLE DE CONTEURS

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-09-12 2025-10-10 2025-10-24 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19

Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des séniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.

Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des séniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.

Public Adulte Durée 1h

Gratuit, sur inscription

Animé par Davy Martin de l’association l’Oreille bavarde. .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 9 53 36 47 71 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

English :

A storytelling and oral literature workshop for senior citizens, to boost concentration and memory.

German :

Ein Workshop für Senioren rund um Märchen und mündliche Literatur, um die Konzentrations- und Merkfähigkeit zu fördern.

Italiano :

Un laboratorio di narrazione e letteratura orale per anziani, per aiutarli a concentrarsi e a memorizzare.

Espanol :

Un taller de narración y literatura oral para personas mayores, para ayudarles a concentrarse y memorizar.

