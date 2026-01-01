Cercle de conteurs Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

Cercle de conteurs

Place aux Fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-01-20 17:30:00

fin : 2026-06-16 18:30:00

2026-01-20

L’association Conte al Païs vous propose de vous retrouver autour de contes, de 17h30 à 18h30 à la médiathèque de Craponne, tous les 3ème mardis du mois.

Place aux Fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 23 75 80

English :

Every 3rd Tuesday of the month, the Conte al Païs association organizes storytelling sessions from 5.30pm to 6.30pm at the Craponne multimedia library.

