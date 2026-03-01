Cercle de femmes au Manoir du Fumechon Le Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Cercle de femmes au Manoir du Fumechon

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

2026-03-12

Deuxième édition Cercle de Femmes au Manoir de Fumechon

Le 12 mars 2026, je vous accueille dans le cadre hors du temps du Manoir de Fumechon

Un lieu où le temps ralentit… où l’énergie du lieu invite naturellement à la reconnexion et à l’alignement. Ce sont des femmes de tous horizons, de toutes cultures, aux parcours différents… Des femmes qui choisissent le développement personnel plutôt que la peur.

Qui choisissent l’amour, la sororité, la bienveillance.

Nous pratiquerons des rituels, des temps de méditation, des partages authentiques et des tirages de cartes. La spiritualité est au cœur de la soirée un espace sacré, sécurisant, où chacune trouve sa place.

Vous pouvez venir accompagnée d’une amie, d’une collègue, d’un membre de votre famille… ou simplement venir pour vous offrir ce moment. Ce cercle est une parenthèse. Un espace où l’on se reconnecte à soi pour mieux rayonner dans sa vie.

Nombre de places limité à 10 personnes .

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

