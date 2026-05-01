Crozon

Cercle de Femmes Cycles & Cercles

Espace Ti Surya Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Dernier cercle de la saison — édition spéciale !

Un cercle co-animé avec Irène, enseignante de Yoga et Caroline, accompagnante du féminin et masseuse.

Nous explorerons le lien intime entre le corps, le cycle et les émotions… comme une boussole intérieure qui nous guide à travers nos différentes saisons élans, transformations, replis, renaissances. Car notre cycle ne raconte pas seulement ce qui se vit chaque mois… il fait aussi écho aux grands passages de nos vies.

À travers les phases du cycle, nous viendrons ressentir comment ces mouvements vivent en nous aujourd’hui et comment les écouter plutôt que les freiner.

Au programme, temps de parole et d’échange, mais aussi auto-massage du ventre, respiration, mouvements de yoga, méditation guidée et chants… pour laisser le corps s’exprimer autrement que par les mots.

Un espace pour déposer, ressentir, se relier… et peut-être se rencontrer autrement.

Avec Irène, enseignante de yoga et Caroline, accompagnante du féminin et masseuse.

Participation Libre sur inscription. .

Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

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English :

L’événement Cercle de Femmes Cycles & Cercles Crozon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime