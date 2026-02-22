Cercle de femmes dansé Cabinet de kinésithérapie Léon
Cercle de femmes dansé Cabinet de kinésithérapie Léon dimanche 1 mars 2026.
Cercle de femmes dansé
Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon Landes
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Un temps pour…
– revenir à soi
– se déposer en toute confiance
– écouter son corps
Pour rayonner sa lumière
Aucune connaissance en danse nécessaire.
Tarif 15€
Inscription au 06 61 23 39 13. .
Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 23 39 13
English : Cercle de femmes dansé
