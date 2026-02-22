Cercle de femmes dansé Cabinet de kinésithérapie Léon

Cercle de femmes dansé

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Un temps pour…

– revenir à soi

– se déposer en toute confiance

– écouter son corps

Pour rayonner sa lumière

Aucune connaissance en danse nécessaire.

Tarif 15€

Inscription au 06 61 23 39 13. .

Cabinet de kinésithérapie 169 Rue des Chênes Lieges Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 23 39 13

English : Cercle de femmes dansé

