Cercle de femmes Le Bourg Dompierre-sur-Besbre

Cercle de femmes

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier

Ouvert à toutes les femmes qui sentent l’élan de se réunir pour méditer et échanger. Venez comme vous êtes fatiguée, joyeuse, stressée, vivante… juste avec l’envie d’être là !

Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

Open to all women who feel the urge to get together to meditate and exchange. Come as you are, tired, happy, stressed, alive… just with the desire to be there!

