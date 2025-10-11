Cercle de femmes enceintes rencontre Surgères

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

« Porter la vie » propose de se retrouver entre femmes enceintes pour partager, créer du lien, se rassurer, poser des questions, échanger, prendre du temps pour soi, dans la bienveillance, le respect, la convivialité et l’écoute de chacune.

Sur inscription

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 51 79 78 porterlavie.severinebodan@gmail.com

English :

« Porter la vie » is an opportunity for pregnant women to get together to share, bond, reassure, ask questions, exchange ideas and take time for themselves, in a spirit of caring, respect, conviviality and listening to each other.

Registration required

German :

« Porter la vie » schlägt vor, dass sich schwangere Frauen treffen, um sich auszutauschen, eine Verbindung herzustellen, sich zu beruhigen, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, wobei Wohlwollen, Respekt, Geselligkeit und das Zuhören jeder einzelnen Person im Vordergrund stehen.

Auf Anmeldung

Italiano :

« Porter la vie » è un’occasione per le donne in gravidanza di riunirsi per condividere, legare, rassicurarsi, fare domande, scambiare idee e prendersi del tempo per se stesse, in uno spirito di cura, rispetto, convivialità e ascolto reciproco.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

« Porter la vie » es una oportunidad para que las mujeres embarazadas se reúnan para compartir, estrechar lazos, tranquilizarse mutuamente, plantearse preguntas, intercambiar ideas y dedicarse tiempo a sí mismas, en un espíritu de atención, respeto, convivencia y escucha mutua.

Inscripción obligatoria

